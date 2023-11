Seguranças descobrem homem que vivia em shopping há 6 meses

Funcionários de um shopping em Xangai, na China, se depararam com um grande surpresa. Eles descobriram que um visitante do centro comercial era, na verdade, morador. Há 6 meses vivendo no local, o indivíduo, que é estudante, já havia instalado ate mobiliário para dar mais conforto ao quarto.

Imagens mostram o recinto habitado pelo jovem, localizado nas entranhas do edifício, debaixo de uma escada. É possível ver que o morador já havia montado uma barraca, uma cama e até mesmo uma escrivaninha com um computador. Ele fazia uso das tomadas do shopping para carregar os dispositivos eletrônicos.

A tentativa de se livrar do aluguel foi por água abaixo no último dia 30, quando o inquilino foi descoberto por seguranças do empreendimento. Ele foi entregue à polícia. De acordo com o jornal ‘NY Post’, há alguns meses atrás, o moço teria sido descoberto por um outro segurança, que o deixou permitir no lugar após ele implorar que “precisava de um lugar para estudar”.

Na web, o caso arrancou reações diversas de usuários das redes sociais. “Muito bom, adorei. O espaço está aí, ninguém está utilizando. Que mal faz? Há tanto moradores em situação de rua por aí”, opinou um. Outro discordou e taxou o estudante de “parasita”.

A young man has been found living under the hidden stairs of a shopping mall in #Shanghai for over half a year without anyone knowing. A ergonomic chair, a tent, a table and a computer – he cleaned up the small place and even used an inverter to generate electricity. pic.twitter.com/WF6ZX7SEGe — Shanghai Daily (@shanghaidaily) November 2, 2023

A própria moça contou o caso ao jornal “Atlanta Black Star”. Ela revelou que trabalhava em um call center, quando os colegas de trabalho descobriram que ela vinha de um contexto religioso e que por isso pretendia preservar a virgindade até o casamento.

Todavia, esse fato não provocou a reação que ela aguardava. “Eu esperava que essa informação (ser virgem) me levasse ao ostracismo, mas na verdade teve o efeito oposto. Os caras começaram a me dar muita atenção e eu me tornei uma mercadoria muito valiosa”, revelou.