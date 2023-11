Síndrome da vagina morta: é preciso temer a polêmica envolvendo vibradores?

Seja qual for a origem dessa história, o fato é que ela não corresponde à realidade. E, na prática, trata-se apenas de mais um tabu para cercear e limitar a sexualidade feminina e fazer com que as mulheres se sintam culpadas por se masturbarem.

Não há, na literatura médica, nenhum estudo que comprove que a condição ligada à Síndrome da Vagina Morta realmente exista.

Dormência temporária

O que acontece é que, após uma estimulação por tempo prolongado, qualquer órgão do corpo perde a sensibilidade e fica dormente. A sensibilidade volta ao estado anterior em poucas horas ou até no outro dia. É uma dormência temporária que não oferece risco algum.

Mas se a mulher partir para uma nova masturbação com o brinquedo ou para a penetração do parceiro logo depois de um orgasmo via vibrador, é óbvio que a sensação experimentada será diminuída.

A estimulação vaginal regular através da introdução de masturbadores de maior tamanho tem o risco de produzir lacerações. Assim, o tecido cicatrizado pode dificultar as transas, por causar dor. Porém, isso não tem nada a ver com sensibilidade prejudicada.