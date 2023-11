Tantra e fetiches: Stênio Garcia fala de vida sexual com a esposa

Stênio Garcia abriu o jogo sobre sua vida sexual com a esposa, Mari Saade, e contou algumas práticas dos quais os dois gostam. O ator afirmou que os dois são “intensos e apaixonados” e que gostam de experimentar.

“Brincamos com nossos desejos, realizamos fetiches e adoramos inventar personagens. Também leito muito sobre a filosofia oriental tântrica, para inovar”, contou em entrevista à Veja.

Casado com Mari há 14 anos, ele falou ainda sobre a possibilidade de abrir o relacionamento deles. “Relação aberta até me dá curiosidade, mas não quero. Me sinto emocionalmente imaturo para isso”, revelou.