Uma noite histórica: Marcelo Queiroz celebra aniversário e relembra trajetória empreendedora

Na noite do último sábado (18), Sena Madureira testemunhou uma celebração memorável, marcada pela festa de aniversário do empresário Marcelo Oliveira Queiroz. O evento, realizado no Cenário Parque das Acácias, não apenas comemorou mais um ano de vida de Marcelo, mas também revisitou sua notável jornada, desde os dias como vendedor de refresco até sua consagração como proprietário da bem-sucedida drogaria Pague pouco, com filiais em Sena Madureira, Feijó, Tarauacá e Xapuri.

Do vendedor de refresco ao empresário de sucesso: Uma trajetória inspiradora

Durante o emocionante discurso aos presentes, Marcelo compartilhou um vislumbre de sua infância como vendedor de refresco na escola Fontenelle de Castro. Sua determinação o levou a desempenhar diversos papéis, incluindo o de motorista. A decisão sábia de estudar farmácia em Manaus, apesar dos desafios financeiros, marcou um ponto crucial em sua jornada.

De volta a Sena Madureira, Marcelo inaugurou sua primeira farmácia no centro da cidade, dando início a uma trajetória de sucesso. Seus empreendimentos prosperaram, as vendas cresceram, e hoje, como proprietário da drogaria Pague pouco, ele se destaca como um dos líderes do setor na região, com influência também em outros municípios.

Festa de sucesso: uma noite para lembrar

A festa, repleta de convidados, familiares e amigos, foi um testemunho do impacto positivo que Marcelo teve em sua comunidade. A presença emocionante de sua mãe, Sebastiana Oliveira, e seu pai, Juba Queiroz, além dos três irmãos, destacou a importância da família em sua jornada.

Marcelo expressou seu amor por Sena Madureira e falou sobre seu desejo de compartilhar o sucesso com toda a população. Mesmo que isso não fosse possível, seus convidados desfrutaram de uma festa que ofereceu uma experiência completa, desde bebidas grátis até performances envolventes de artistas, como o grupo Bonde do Cambas e Viny Rodrigues.

Uma festa de cores e sabores

O cardápio caprichoso, repleto de petiscos, entradas e um jantar refinado, aliado à sessão de drinques variados e bebidas tradicionais, proporcionou uma experiência gastronômica inesquecível. O cenário em preto e branco, junto à plataforma 360° para registrar momentos únicos, adicionou um toque de sofisticação à celebração.

Agradecimentos e votos para o futuro

Marcelo expressou sua gratidão aos presentes e dedicou votos de saúde para a cidade. Sua visão de geração de empregos e compromisso com Sena Madureira refletem um líder empreendedor dedicado ao desenvolvimento local.

Em resumo, a festa de aniversário de Marcelo Oliveira Queiroz não foi apenas uma celebração pessoal, mas um tributo à resiliência, determinação e sucesso que moldaram sua trajetória. Que continue iluminando o caminho para outros aspirantes a empreendedores na região. Parabéns, Marcelo!