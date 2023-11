Vídeo: Tata Werneck brinca com MC Daniel e revela “gravidez” de Yasmin

Ela perde o amigo, mas não perde a piada! Durante o Prêmio Multishow dessa terça-feira (7/11), Tata Werneck brincou com MC Daniel sobre os rumores de affair com Yasmin Brunet. Em certo momento do evento, a humorista “arranca” uma informação do funkeiro — que rendeu até felicitações a modelo por uma “gravidez”.

“Você está apaixonado? Pergunta de Yasmin Brunet”, questiona Tata, indo até MC Daniel, que estava na plateia da premiação, com o microfone. O funkeiro foge da pergunta: “Muito feliz de estar no Multishow, tamo junto.”

“Eu vou casar, vou namorar, vou ter uma família linda igual à sua”, completa o ex-namorado de Mel Maia. Tata então dispara: “Então ela tá grávida. Foi isso o que eu entendi, galera?”. Veja o vídeo aqui!

Tata Werneck: "você está apaixonado? Pergunta da Yasmin Brunet"

Mc Daniel: "eu tô feliz…"

Tata Werneck: "Yasmin Brunet tá gravida, pode soltar a fofoca"#PrêmioMultishow pic.twitter.com/FRJlIO8GG3 — CHOQUEI (@choquei) November 8, 2023

A brincadeira de Tata fez com que os fãs enchessem as redes sociais de Yasmin Brunet com mensagens de alegria sobre a “gravidez”. “Parabéns pelo bebê”, disse um.

Outro ainda brincou: “Parabéns pela gravidez. Tata Werneck que anunciou.”

Vale lembrar que Yasmin Brunet e MC Daniel foram flagrados juntos em diversos momentos, incluindo festas de família do funkeiro. Os dois não confirmam a existência de um envolvimento romântico.