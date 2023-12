Adrian e Natanael avançam para fase das oitavas do Brasileiro Sub-19 de Vôlei de Praia

A dupla acreana Adrian/Natanael avançou nesta segunda, 4, em Saquarema, no Rio de Janeiro, a fase de oitavas de final do Campeonato Brasileiro Sub-19 de Vôlei de Praia.

Na estreia, os acreanos venceram a dupla do Mato Grosso por 2 sets a 1, de virada, com parciais 17×21, 21×17 e 15×6. No segundo jogo da fase de classificação, Adrian/Natanael bateram a dupla de São Paulo, por 2 sets a 1, com parciais de 19×21, 22×20 e 19×17.

Vai ser definido

A dupla acreana disputa o duelo de oitavas de final nesta terça, 5, mas os adversários ainda não foram definidos.

Feminino na repescagem

No torneio feminino, as acreanas Ana Francisca/Letícia foram derrotas pelas duplas de São Paulo e Minas Gerais e nesta terça jogam a repescagem contra a dupla da Bahia.