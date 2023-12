Artista acreano atinge o topo do Spotify com música autoral; VEJA

Marcelo Cost, mais conhecido como TK, é um jovem empreendedor e artista nascido em Rio Branco. Ele é o cérebro por trás do projeto “Eu que Escolhi Essa Vida”, lançado, no sábado, 18 de novembro. A faixa “Orações” conquistou lugar de destaque na playlist “Viral Rio Branco” do Spotify, alcançando a posição de topo (top 1).

“Foi um projeto de 6 meses de trabalho, uma produção envolvendo vários produtores tanto daqui da cidade, quanto de fora, “Eu escolhi essa vida” veio de uma vida que levo, uma vida que almejo ao mesmo tempo, falo sobre histórias vividas, ou vistas de perto, tem música que leva muito sentimentos como “orações” que foi a que entrou na playlist viral de Rio Branco BR no spotify”, disse Marcelo.

Faixa “Orações”

“Sinceramente fiquei feliz, ser notado, para alguns pode não ser nada, mas é um começo, vale por cada neurose batida durante o projeto. Agora, irei gravar os videoclipes de algumas músicas do projeto, “Orações”, provavelmente vai ser a primeira”.

Quem é TK?

Nascido em Rio Branco, Marcelo mostrou desde a infância interesse por grupos de skatistas. À medida que os anos se passaram, ele não apenas manteve sua paixão pelo skate, mas também começou a praticar a modalidade, imergindo-se na cultura de rua, rap e afins.

Na escola, Marcelo costumava se envolver em brincadeiras de freestyle, improvisando rimas com amigos e após concluir o ensino médio, ele deu um novo passo em sua jornada ao abrir uma marca de roupas chamada “cstk supplyco”. Essa iniciativa deu origem entre amigos que compartilhavam a paixão pelo skate e por atividades culturais relacionadas, e nesse contexto o apelido TK ganhou vida.

TK lançou seu primeiro single em setembro de 2022, faixa intitulada “Interessante”. Hoje, com 7mil streamings

EP “Eu que Escolhi Essa Vida”

