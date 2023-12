Bombeiros resgatam homem em área de mata na zona urbana de Rio Branco

Na noite desta segunda-feira (11), um incidente incomum ocorreu no bairro Conquista, na região da Vila Ivonete, em Rio Branco (AC).

De acordo com informações obtidas, Francisco Wilsomar dos Santos, 37 anos, resolveu realizar uma trilha no Parque Horto Florestal no final da tarde de segunda-feira. Em determinado momento, o homem passou mal e caiu em um barranco na região florestal do parque. Apesar de não conseguir andar, Francisco conseguiu utilizar seu telefone celular para pedir ajuda, entrando em contato com seu cunhado Rones. O parente prontamente realizou buscas e localizou Francisco na região de mata do Horto. No entanto, estando sozinho, Rones não conseguiu efetuar o resgate do cunhado.

Duas equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para auxiliar no socorro, resultando em uma operação de resgate com a participação de uma guarnição da Polícia Militar do primeiro batalhão. Assim que os militares encontraram a vítima, a conduziram para um campo de futebol dentro do parque.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e os paramédicos chegaram rapidamente ao local. Após realizar todos os procedimentos necessários, encaminharam Francisco para o Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde instável, entregando-o à equipe plantonista, que o avaliará.

Familiares de Francisco ainda relataram que ele é proprietário de uma distribuidora e enfrenta problemas financeiros. Contudo, não souberam informar a razão pela qual ele se encontrava perdido na região de mata do parque ambiental.