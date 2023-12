Celular Seguro: conheça app do governo que bloqueia aparelhos roubados

Em nota no site oficial, o MJSP informou que o aplicativo tem parceria com instituições financeiras, ABR Telecom e Anatel e, portanto, a vítima de roubo ou furto de celular também será capaz de bloquear a linha telefônica e os aplicativos bancários em poucos toques. Além do aplicativo, o serviço estará disponível em sua versão web que também será lançada hoje. O login na plataforma será feito com a conta do gov.br. O usuário deve indicar pessoas de confiança, que poderão bloquear a linha telefônica, em casos de roubo ou furto do aparelho do titular da conta.

Após o anúncio de lançamento do aplicativo, o Secretário Executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, afirmou no “X” que a iniciativa faz parte das estratégias do Governo para combater os problemas de segurança pública.

“Bloquear as conexões com rapidez — dos celulares roubados aos aparelhos utilizados nas penitenciárias —, seguir o dinheiro, atuar com inteligência, planejamento e visão estratégica utilizando as melhores ferramentas tecnológicas. Esta é a segurança pública do século XXI”, publicou Capelli em sua conta na rede social.