Conheça os destinos mais procurados pelos acreanos para passar Natal e Réveillon em 2023

O fim do ano se aproxima e os acreanos já estão prontos para pular as 7 ondinhas em uma belíssima praia. É o que aponta um levantamento da agência de turismo CVC, uma das mais tradicionais de Rio Branco. Segundo o levantamento da empresa, os destinos de praia, dentro do Brasil, que dominaram o topo da lista para o período de final de ano.

Segundo a CVC, os três destinos mais procurados são Rio de Janeiro, Fortaleza, no Ceará e Maceió, em Alagoas, todos cidades de litoral. Já os destinos internacionais são Lima e Cusco, ambos no Peru, país vizinho do Acre.

Muitos acreanos buscam o Rio de Janeiras para viver a experiência do Réveillon de Copacabana, maior festa de virada de ano do Brasil, que conta com diversas atrações nacionais. Ludmilla, Luísa Sonza, Gloria Groove, Teresa Cristina, Jorge Aragão, Diogo Nogueira, Belo, Nattan, Imperatriz Leopoldinense e Unidos do Viradouro são atrações do réveillon de Copacabana 2024.

Maceió, uma das opções escolhidas, é conhecida como “Caribe Brasileiro” e “Paraíso das águas”. A capital do Alagoas possui praias de Norte a Sul que encantam e por isso, é um dos destinos mais procurados.

A capital do Ceará já é um destino conhecido de muitos acreanos. Fortaleza possui belíssimas praias, uma orla deslumbrante, e diversos postos turísticos, além do Beach Park, que atrai centenas de turistas todos os anos.

Entre os destinos internacionais, está o vizinho Peru, com as cidades Lima e Cusco, que chamam atenção pela gastronomia e riqueza histórica e cultural, além da beleza das cidades.

Para os acreanos, a vantagem é geográfica: Peru faz fronteira com o Brasil pelo município de Assis Brasil, no interior do Acre.