Em Dubai, Gladson anuncia aprovação de plano de prevenção de desmatamento e queimadas

O governador do Acre, Gladson Cameli, que participa da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2023, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, anuciou a aprovação e publicação no Diário Oficial do Plano Estadual de Prevenção e Controle de Desmatamento e Queimadas (PPCDQ) para o período de 2023-2027.

A publicação foi feita no Diário Oficial do Estado (DOE), na última quinta-feira (30), junto com um comitê e uma rede de governança sobre a temática.

SAIBA MAIS: Governo institui plano, rede e comitê para reduzir desmatamento em 50% até 2027

O anúncio foi feito durante a mesa-redonda que propôs um diálogo colaborativo entre os estados brasileiros que compõem o consórcio, durante a COP28. Ao evento, Gladson levou como exemplo de sustentabilidade o programa do Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais (Sisa), que foi o primeiro colocado no Prêmio de Excelência e Competitividade 2023, na categoria boas práticas, com o Programa REM, na fase II.

VEJA MAIS: Durante a COP, governo institui Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas do Acre

“Possuímos mais de 85% de área nativa, preservada e livre da ação do homem. Os desafios são muito grandes e temos um longo caminho a percorrer ainda, mas podemos dizer que, pelos resultados, estamos caminhando na direção certa”, destacou o governador.

A mesa contou ainda com a participação dos governadores da Bahia, Jerônimo Rodrigues; do Piauí, Rafael Fontenele; de Pernambuco, Raquel Lira; e representantes dos governos do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.