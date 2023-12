Durante a COP, governo institui Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas do Acre

Participando diretamente da COP 28, maior evento ambiental e climático do mundo, o Acre publicou, no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 30, o Decreto nº 11.372, que institui o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas do Acre para o quinquênio 2023-2027.

O Plano tem como objetivo reduzir o desmatamento, garantir a preservação da vegetação nativa visando a prevenção e controle das queimadas e incêndios florestais, além da conservação da biodiversidade e a manutenção dos serviços ecossistêmicos.

O governador Gladson Cameli ressaltou a importância do PPCDQ, como forma de garantir desenvolvimento social, econômico e ambiental durante a sua gestão.

“É isso que estamos levando para a COP28, o resultado do trabalho conjunto onde várias ações foram elencadas durante o ano e que deram resultado. Reduzimos o desmatamento e as queimadas e estamos chegando ao maior evento climático do mundo com dados dignos do nosso Acre. O PPCDQ vem para isso, para que possamos seguir e reforçar ainda mais nossas políticas públicas com um olhar para as pessoas que vivem na floresta”, disse.

O plano, que é conduzido pela Secretaria do Meio Ambiente (Sema), passou por construção com 39 instituições, do âmbito federal, estadual e municipal, além da sociedade civil, um processo de garantia de governança e transparência.

O PPCDQ passou ainda pela validação do Comitê Gestor de Mudanças Climáticas do Estado do Acre (CGMC), presidido pela Casa Civil, pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente e Floresta (Cemaf), presidido pela Sema, e pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Florestal Sustentável (CDRFS), presidido pela Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri).

A secretária do Meio Ambiente, Julie Messias, afirmou que o PPCDQ é um instrumento importante para a preservação e conservação do meio ambiente e primordial para que as ações de redução do desmatamento e queimadas sejam reforçadas ainda mais.

“Estamos desde o início do ano trabalhando no PPCDQ com todo cuidado. Tivemos colaboração de diversas instituições para que possamos implementar nossas políticas públicas e montar projetos e iniciativas governamentais. No plano, temos a meta de reduzir em 50% o desmatamento até 2027 com a projeção de 10% ao ano. Alcançamos resultados excelentes este ano, mas queremos ir além com o desafio que o governador nos deu em reduzir os ilícitos ambientais”, afirmou.

O documento contou ainda com apoio da Secretaria de Planejamento (Seplan), por meio do Programa REM Acre Fase 2, da Consultoria Internacional (GFA Consulting Group), que colocou à disposição um consultor especializado para o processo de construção e estruturação do Plano, e da Emboé Consultoria e da GIZ – Cooperação Técnica Alemã.

Estrutura de governança do PPCDQ

A estrutura de governança do PPCDQ-AC é constituída pelos níveis estratégicos de coordenação e implementação. O nível estratégico é composto pelo Gabinete Pessoal do Governador e Secretarias de Estado, o nível de coordenação, definido como Unidade Executiva, compete à Sema, e o nível de implementação, que é composto pelo Comitê Gestor Interinstitucional (CGI).