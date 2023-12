Empresários do Acre fazem viagem com tudo pago para funcionários após recorde de vendas

Os empresários Jeferson Rodrigo e Miriana Menezes, proprietários do Atacadão do Celular, loja de acessórios de celular em Rio Branco, fecharam as duas unidades neste final de semana. O motivo é a grande meta de vendas alcançada durante o período de Black Friday.

Os funcionários das duas unidades do Atacadão do Celular ganharam um final de semana ‘all inclusive’. Isso significa que toda diversão, alimentação, transporte e hospedagem serão por conta dos empresários.

“Batemos todos os recordes de vendas nessa Black Friday e como recompensa dei uma super premiação para todos os meus funcionários das duas lojas um final de semana incrível com tudo pago por mim. Vamos ficar em um hotel 5 estrelas, além de fazer passeios e ir em um parque aquático”, explicou Jeferson.

A equipe do Atacadão do Celular, que conta com 14 colaboradres, realizou uma das maiores Black Friday no segmento de acessórios de celulares no Acre, iniciando com uma ação de promoção no dia 21 de novembro, que durou das 20h às 0h.