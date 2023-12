“Estou feliz, mas preciso de um emprego”, diz catraieiro após inauguração da nova ponte de Sena

Mesmo sendo a inauguração da nova ponte do Segundo Distrito de Sena um motivo de orgulho para a população que sonhava com a obra há muitas décadas, um trabalhador já sente o impacto do fim de sua profissão: é o catraieiro Elivan Souza da Silva, de 43 anos, que transportava as pessoas de um lado para o outro com um barco da Prefeitura.

Elivan começou suas atividades no ano 2000, prestando serviço para o órgão municipal. Para ele, a inauguração da ponte é motivo de orgulho e felicidade. Ao mesmo tempo, não sabe como será sua vida a partir das 16h desta terça-feira (19) – quando a estrutura será usada, oficialmente, para a travessia dos moradores.

“Comecei aqui em 2000 e desde lá escuto os moradores falando dessa ponte, sonhando com ela. Finalmente, todo mundo será beneficiado. Eu, mesmo feliz, preciso ver como vai ficar minha vida, agora, já que esse é meu único emprego. Estou feliz, mas preciso de um emprego”, afirmou.

“Mas é isso mesmo, as coisas passam e tudo vai acontecendo. Precisávamos dessa ponte”, continuou.

Questionado sobre o que espera do poder público municipal a respeito de sua situação, Elivan disse que quer um emprego novo.

“Tomara que eu consigo um emprego novo, já que isso aqui vai acabar”, finalizou.

A catraia da Prefeitura iniciava suas atividades às 4h da manhã e finalizava às 22h. Com a ponte, os moradores vão poder transitar a qualquer momento.