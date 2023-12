Finais do Copão Zé Carlos serão disputadas em Sena Madureira

O departamento técnico da Federação Acreana de Voleibol (FEAV) confirmou para os dias 16 e 17 deste mês em Sena Madureira as finais do Copão Zé Carlos, no feminino e masculino.

“Tínhamos mais duas etapas classificatórias, mas algumas equipes desistiram e por isso resolvemos antecipar as finais. Vamos ter uma equipe forte”, comentou o diretor técnico da FEAV, professor Delmerson Abreu.

Fecha temporada

As disputas em Sena Madureira irão fechar a temporada de 2023 do vôlei acreano. “Tivemos uma temporada bastante movimentada e o saldo é positivo. O objetivo é melhorar ainda mais em 2024”, avaliou o dirigente.

Equipes na disputa

Feminino

Sena Madureira

Floresta

Plácido de Castro

Cruzeiro do Sul

Masculino

Sena Madureira

Mascarenhas Master

Brasileia

Plácido de Castro

Cruzeiro do Sul