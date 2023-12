Fotógrafo nada com sucuri gigante em rio de Bonito; Vídeo

Um fotógrafo registrou o momento em que uma cobra da espécie sucuri nada na margem de um rio do Mato Grosso do Sul.

As imagens, compartilhadas por meio do Instagram do fotógrafo Eli Martinez, mostram o mergulhador ao lado do animal. O registro ocorreu no Rio Formoso, em Bonito (MS).

Nas imagens, o homem aparece ao lado do animal, enquanto caputura imagens com uma câmera. A cobra estava no fundo do rio e nadou para a superfície.

A cobra é uma sucuri-verde, que pode ser encontrada em países da América do Sul. A espécie é considerada uma das maiores do mundo, podendo passar de cinco metros de comprimento.

O registro foi compartilhado em 23 de novembro, por meio das redes sociais, e já tem mais de 16 milhões de vizualizações. Confira as imagens: