Governador do Amazonas diz que vai cobrar Amazon por uso da marca

Na agenda do governador do Amazonas na COP 28 também estão previstos debates, painéis e encontros com representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); do Banco da Amazônia (Basa); do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); além de reuniões da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF) e do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal.

PIADA PRONTA! ESSE É O NÍVEL DO BOLSONARISMO! 🤣 Eles vivem de tantas mentiras e de fake news que nem conseguem mais entender a realidade. Wilson Lima, governador do Amazonas, entrou duas vezes na fila da burrice 🤣😂 pic.twitter.com/xxRGL5iJrf — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) November 30, 2023