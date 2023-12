Governo do Acre entrega carteira de habilitação e capacetes aos mototaxistas de Rio Branco

Com o objetivo de oportunizar inclusão, cidadania e geração de emprego, o governador Gladson Cameli realizou, na manhã desta quarta-feira, 20, no auditório da U:verse, em Rio Branco, a entrega da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) fruto do Programa Social de Formação de Condutores de Veículos Automotores (Programa CNH Social) e a entrega de mais de 2 mil capacetes aos mototaxistas profissionais dos 22 municípios acreanos, como parte do Projeto Motociclista Consciente.

Em sua fala, o governador saudou a todos os presentes, principalmente a classe dos mototaxistas e a presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), Taynara Martins. “Eu quero lembrar, neste dia, que não trabalhamos e não estamos sozinhos; por isso, exalto o significativo trabalho de nossos gestores e colaboradores, pois é com o trabalho de vocês que hoje realizamos essa solenidade, que simboliza o crescimento econômico e social da população acreana”, destacou Gladson Cameli.

Lançado pelo governo do Estado em 2022, o Programa CNH Social é executado pelo Detran Acre e oferece 100% de gratuidade em todo o processo de primeira habilitação de motorista, como também adição e mudança de categoria para quem já é habilitado.

O programa é direcionado a estudantes com idade entre 18 e 25 anos, que cursaram e concluíram o ensino médio na rede pública de ensino, além de moradores das zonas urbana e rural inscritos no Cadastro Único dos Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal.

O programa foi instituído em 2022 pelo governador Gladson Cameli, quando beneficiou mais de duas mil pessoas. Ampliado, o Programa CNH Social vai atender 20 mil cidadãos até o fim de 2026, sendo cinco mil em cada ano.

Em 2023 o programa foi um sucesso, recebendo quase 30 mil inscrições nas modalidades urbana, rural e estudantil em todo o estado, e mais de 3 mil pessoas iniciaram o processo de habilitação.

Com o Projeto Motociclista Consciente, realizado pelas equipes de Educação e Fiscalização do Detran, aproximadamente 1.500 condutores de motocicletas foram orientados, em julho deste ano, sobre a necessidade do respeito às leis de trânsito, principalmente aos limites de velocidade e ao semáforo, assim como ao uso correto do capacete.

Reforçando esse projeto, foram entregues nesta quarta-feira dois capacetes para cada mototaxista profissional de Rio Branco. A ação se estende aos 22 municípios, totalizando 2.430 equipamentos de segurança para todo o estado.