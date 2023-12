Governo realiza mais de 90 acordos durante a 2ª Semana de Conciliações no Acre

O governo do Acre, por meio da Polícia Civil do Acre (PCAC), e do Núcleo Pacificar, consolidou o maior evento de conciliações já realizado no estado. Durante os cinco dias da 2ª Semana de Conciliações, que ocorreu de segunda, 4, a sexta-feira, 8, foram realizadas 189 audiências, resultando em mais de 91 acordos celebrados. O evento ocorreu não apenas na capital, Rio Branco, mas também em mais 11 municípios do Acre.

A Semana de Conciliação foi conduzida simultaneamente nas quatro regionais de Rio Branco, assim como nas cidades de Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Manuel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Senador Guiomar, Plácido de Castro, Vila Campinas, Plácido de Castro, Capixaba e Xapuri.

“A iniciativa inovadora do Núcleo Pacificar, teve como objetivo principal prevenir a escalada de conflitos cotidianos. Buscar evitar que questões menores se transformem em processos judiciais demorados e onerosos ao oferecer uma alternativa eficaz e ágil para a resolução de litígios. A PCAC visa fortalecer os laços com a comunidade e proporcionar uma justiça mais acessível”, enfatizou o delegado-geral da PCAC Henrique Maciel.

Durante a 2ª Semana de Conciliações, os participantes tiveram a oportunidade de resolver seus conflitos de forma consensual, sem a necessidade de recorrer ao sistema judicial tradicional. O evento não apenas alivia a carga do sistema judiciário, mas também contribui para a construção de uma cultura de resolução pacífica de conflitos, promovendo a cidadania e a harmonia social.

Ao finalizar mais uma edição bem-sucedida da Semana de Conciliações, a PCAC reafirma seu compromisso com a comunidade, destacando a importância da prevenção e da busca por soluções pacíficas como elementos fundamentais para uma sociedade mais justa e coesa.

“No decorrer do ano de 2023, alcançamos um marco significativo ao conduzir mais de 1.200 audiências de conciliação. Este notável volume de sessões reflete o comprometimento incansável da PCAC em promover a resolução pacífica de disputas e litígios. Através dessas audiências, buscamos proporcionar um espaço propício para a comunicação efetiva entre as partes envolvidas, visando alcançar acordos mutuamente benéficos”, enfatizou o coordenador do Pacificar, Paulo Carpegiane.

Com informações da Agência de Notícias do Acre