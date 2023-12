Homem é encontrado morto com sinais de perfuração por faca, em Epitaciolândia

Um homem identificado como Robernaldo Magno de Melo, de 34 anos, foi encontrado neste domingo (10) sem vida por moradores do bairro José Hassem, no município de Epitaciolândia, interior do Acre. As primeiras informações indicam que ele teria sido vítima de homicídio nas primeiras horas daquele dia.

Após receberem relatos de populares, a Polícia Militar do município foi acionada e confirmou a presença do corpo em via pública. O local foi devidamente isolado para a realização dos procedimentos necessários.

Os peritos criminais da Polícia Civil foram chamados para realizar as investigações no local. Durante a análise, foi constatado que Robernaldo Magno de Melo apresentava uma perfuração no abdômen, indicando possivelmente um ferimento causado por arma branca, como uma faca.

Após a conclusão dos procedimentos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Rio Branco (AC) para a realização de uma necropsia detalhada, que contribuirá para a elucidação do caso.

Segundo informações, Robernaldo estava em liberdade condicional e possuía diversas passagens pelo sistema judiciário. Ele residia no bairro Liberdade, em Epitaciolândia. A delegacia de polícia civil do município ficará encarregada das investigações para esclarecer as circunstâncias que levaram à morte de Robernaldo Magno de Melo.