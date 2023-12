Luana Piovani diz que sustentou Pedro Scooby por 8 anos: “Escroto”

Sem papas na língua, Luana Piovani usou as redes sociais nesta quarta-feira (20/12) para desabafar sobre a briga que protagoniza com o ex-marido, Pedro Scooby, na Justiça. Segundo Luana, o surfista estaria querendo tomar dinheiro da mãe dos próprios filhos.

“Alecrim dourado não tem caráter. Finge de ovelha, mas mais um homem escroto que não preza pelo bem dos seus filhos!! Querendo me tomar dinheiro? Não bastaram oito anos de contas pagas?! Dentista, comida, viagens, pediatra, oito funcionárias?! Vou rir quando a conta chegar”, escreveu Luana, sem citar diretamente o nome do ex-BBB.

Em outro post, Luana compartilhou uma frase de Hilda Hilst: “O que é obsceno? Obsceno? Ninguém sabe até hoje o que é obsceno. Obsceno pra mim é miséria, a fome, a crueldade, a nossa época é obscena”.

No mês passado, após uma audiência entre as partes no processo ser cancelada, Luana também usou as redes para mandar indiretas a Pedro Scooby. “O melhor que um pai pode fazer pelo seu filho é respeitar a mãe dele. Não adianta dizer que ama o filho e maltratar a mãe que cria ele”. Ela concluiu a mensagem com um questionamento direto, em uma legenda: “Estão anotando?”