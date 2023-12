Luzes de Natal de Rio Branco serão acesas neste sábado com programação especial; veja

A Prefeitura de Rio Branco vai acender as luzes de natal neste sábado, dia 09 de dezembro. A cerimônia de inauguração da ornamentação natalina será na Praça da Revolução, no Centro da capital, às 18h. Ao todo, são mais de R$ 700 mil reais de recurso próprio que serão investidos para enfeitar tanto a praça, quanto os demais espaços públicos, como, por exemplo, as rotatórias da cidade.

A novidade deste ano é que a Prefeitura busca trazer uma nova experiência natalina para as crianças. A casa do Papai Noel será diferente, em formato de iglu e com temperatura de 10°C, além da neve.

Bocalom disse ainda que a ornamentação de Natal não vai ficar apenas no Centro de Rio Branco. “Esse ano a gente quer espalhar o espírito natalino por toda a cidade. Já não vai ficar mais só no centro da cidade, a gente vai espalhar tudo isso pelo centro da cidade”. Por isso, a Prefeitura ampliou as categorias para o concurso de ornamentação, que premia R$300 mil em diversas categorias.

SAIBA MAIS: Com premiação de R$ 300 mil, concurso de Natal segue com inscrições abertas; veja categorias

Programação

O Acender das Luzes de Natal pela Prefeitura de Rio Branco acontece neste sábado (9), com início às 18h. A abertura da solenidade acontece às 18h30, com a composição do dispositivo de honra às 18h45. O acender das luzes acontece às 19h e em seguida haverá a recepção do Papai Noel, além de outros personagens. Segundo a programação, haverá ainda apresentação de fanfarra com repertório natalino e trenzinho.