Morre Sidia Gomes, ex-gestora nas gestões petistas e fundadora da Oca

Gestora do Governo do Acre nas administrações petistas no Estado durante 20 anos, de 1999 a 2019, a executiva Sidia Maria de Souza Gomes, morreu nesta terça-feira(20), na Paraíba, seu Estado de origem, onde ela vivia ultimamente. Foi vítima de um câncer.

Sidia Gomes, seguidora da doutrina fo Espiritismo, foi uma das administradoras e fundadoras da Oca (Organização em Centro de Atendimento), criada no Governo Binho Marques, de 2006 a 2010.

Amiga da falecida, a ex-deputada estadual e conselheira do Tribuanal de Contas do Estado, Naluh Gouveia, lamentou a perda. “Muito dolorida esta perda”, disse a ela x-deputada petista.