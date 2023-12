Museu da Memória Rondoniense realiza Cantata de Natal nesta sexta-feira

A Fundação Cultural do Estado de Rondônia (Funcer), por meio do Museu da Memória Rondoniense – Mero, realiza a “Cantata de Natal” nesta sexta-feira (15), a partir das 19h, nas escadarias do Museu, localizado na Rua Dom Pedro II, nº 608, Centro, conhecido como Palácio Presidente Vargas.

Ao todo, serão interpretadas 10 canções por coros sob a regência das Maestrinas Sabrynne Sena e Lívia Lavorente, com o apoio do maestro Marcos Grutzmacher, Coral Canto Livre do Ministério Público do Estado, laboratório Coral do Serviço Social do Comércio (Sesc), coral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), em parceria com o Coral da Escola de Música Sol Maior e encenação do ‘’Presépio vivo’’ Maria Helena Eloíse.

A Cantata contará com lindas e clássicas composições natalina, trazendo o espírito natalino com paz, serenidade, esperança e renovação da sua fé para um ano melhor.

O evento é gratuito e previsto para 100 pessoas sentadas, contudo, por tratar-se de ambiente aberto, será possível a contemplação por número maior de pessoas.