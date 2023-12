Pyong Lee rebate acusação de Sammy sobre violência doméstica

Pyong Lee prometeu quebrar o silêncio e se pronunciar depois que a mãe de seu filho Jake, Sammy Sampaio, usou as redes sociais para desabafar sobre o peso da maternidade. A influenciadora compartilhou um story alegando cansaço e exaustão, um dia após o ex-BBB ser flagrado curtindo a Farofa da Gkay. “Quem são vocês que ficam apontando o dedo e julgando os outros?”, questionou sobre os ataques que vem recebendo.

“Estou vindo aqui para me pronunciar por um único motivo: fui acusado de violência doméstica. Quero deixar claro de forma bem objetiva que nunca houve nenhuma violência doméstica. Nunca houve, ponto. Vocês precisam parar de acreditar em tudo o que vocês veem na internet”, iniciou num vídeo publicado no Instagram.

O hipnólogo alegou que cumpre suas obrigações de pai, afetiva e financeiramente, e que, inclusive, criou um metódo de criação para o menino, antes mesmo dele nascer: “É por isso que eu fico todos esses anos quieto. Mesmo com as mentiras sobre mim. Nada que a mentira me afeta. Eu sei quem eu sou. Eu sou de verdade. Mas nem todo mundo consegue proteger a mente”.

E completou citando que vem sendo rechaçado e deixou uma reflexão: “Todo esse ódio e hate que vocês jogam em pessoas públicas, um pedaço do que vocês sabem, a fake news, está matando as pessoas, está destruindo a saúde mental delas. O que vocês ganham com isso? Destilando ódio e xingamentos, gente?”.

Pyong Lee finalizou questionando alguns internautas e ressaltando que a vida real é diferente da virtual. “E quem são vocês que ficam apontando o dedo e julgando os outros? São santos, certinhos, nunca erraram na vida, nem de fato sabem a verdade. Vocês me julgam pelos posts e opiniões de página, sendo que nem me acompanham para ver o meu tempo com meu filho, o tipo de relacionamento que eu tenho, os compromissos que eu tenho com ele”, concluiu.

Com a repercussão do desabafo do youtuber, Sammy reagiu e destacou o significado de violência doméstica e frisou que não expôs sua maternidade real para aparecer. “Eu quero construir minha carreira, realizar meus sonhos. Sou uma pessoa também. Nunca expus violência doméstica, processo judicial, um monte de BO da época. Vocês acham que eu ia fazer post relacionado a ele agora? Para de vincular minha vida com ele, não tem nada a ver”, garantiu sem dar detalhes.

Na postagem, a moça pontuou que violência doméstica pode ser subdividida em física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. “A partir de agora, quem brigar comigo vai brigar sozinho”, falou citando ainda um versículo da bíblia.