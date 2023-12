A pernambucana Jullie Dutra se tornou a primeira pessoa a ganhar o prêmio de R$ 1 milhão no quadro “Quem quer ser um milionário”, no programa “Domingão com Huck”. Ao todo, a jornalista acertou 15 perguntas e pulou uma para conseguir vencer o jogo, e o g1 montou um quiz para ver se você também consegue acertas as questões.