Record confirma retorno de Tom Cavalcante após 12 anos e revela seu 1º programa

Depois de rumores envolvendo a negociação entre Tom Cavalcante e Record, a assessoria de imprensa da emissora paulista confirmou a informação. O apresentador fechou um novo acordo após 12 anos desde a sua despedida.

A Record revelou ao RD1 que o humorista aceitou a proposta da direção e não apenas para o comando do game show Quem Fica em Pé?, versão brasileira do formato Still Standing, que fez sucesso na emissora no início dos anos 2000.

O comediante, que passou os últimos anos se dividindo entre cinema, TV paga e streaming, foi confirmado como o apresentador do especial de fim de ano Família Record, previsto para ir ao ar dia 25 de dezembro, na noite de Natal.

Quem Fica em Pé?, com Tom Cavalcante, deve estrear nos primeiros meses de 2024

Sobre o Quem Fica em Pé?, que passou pela Band, com Datena no comando, e pela própria Record, mas com o título de Roleta Russa.

O canal prometeu a novidade como parte da sua grade no primeiro semestre de 2024. A assessoria não deu detalhes sobre estreia ou dia de exibição.

Na emissora de Edir Macedo, Tom Cavalcante comandou o Show do Tom (2004-2011), sucesso nas tardes de domingo. Em seu último ano, ele fez o especial Louca Família (2009-2010).

O veículo de comunicação manteve em silêncio a negociação com o humorista. Nos últimos dias, o foco foi a busca pela renovação de contrato com alguns dos seus apresentadores, como no caso de César Filho. O acordo não aconteceu.