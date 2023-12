Thais Fersoza lembra namoro com Bruno Gagliasso e conta motivo de término

A atriz continuou: “Foi aí que a gente começou a conversar, essa coisa de ariano… Era bonitinho, a gente fazia as capas das revistas, era uma coisa tipo ‘bonitinho, são adolescentes que se respeitam, uma coisa lúdica, tipo tão jovens e tão apaixonadinhos’. Era um namorinho, muito namorinho, meu primeiro namorinho. Minha mãe levava para eu encontrar. A gente trabalhava muito, tenho a recordação de ser uma coisa muito fofinha, mas essa coisa da relação não tenho muita lembrança”.

Thais também falou sobre o motivo do término dos dois. O namoro chegou ao fim quando Bruno foi fazer Chiquititas, do SBT: “A gente namorou um ano, eu fiz ‘Esplendor’ e aí ele viajou para [Argentina fazer] Chiquititas, e aí a gente acabou o namoro”.

A atriz lembra que chegou a visitar o ex no país vizinho com os pais, “mas era namoro de menina”. “Eu fiquei hospedada na casa da Sthefany [Brito]. Não ficava na casa do Bruno, que nesta época já morava sozinho e tinha 18 anos. Acho que quando voltei da Argentina, foi afastando. A gente se falava muito, ele deixava horas de música na secretária eletrônica. Foi se desfazendo”.