Tião Bocalom confirma recriação da secretaria municipal de Esportes

Em uma solenidade realizada na manhã desta quarta, 20, na prefeitura de Rio Branco, o prefeito Tião Bocalom (PP) confirmou a recriação da secretaria municipal de Esportes.

“Estamos atendendo um pedido dos nossos vereadores e essa é uma sinalização para nossa sociedade de que nós queremos incentivar e promover o esporte a cada dia na nossa Rio Branco. Não estamos criando um cabide de empregos, o que pretendemos é muita prática esportiva em todas as modalidades”, declarou Tião Bocalom.

Luta transformada em realidade

O vereador Ismael Machado (PSDB) idealizador da recriação da secretaria Municipal de Esportes comemorou a formalização por acreditar no esporte como uma ferramenta de inclusão social e também de oportunidades para uma vida melhor.

“Era uma luta antiga iniciada em 2021. A audiência pública realizada foi fundamental para os encaminhamentos e felizmente o prefeito resolveu atender o nosso pedido”, declarou Ismael Machado.

Secretário indefinido

De acordo com Tião Bocalom, a secretaria começa a funcionar efetivamente no mês de março e o novo do futuro secretário ainda não foi definido.

“Vamos iniciar com um orçamento de um milhão e meio e se for necessário iremos colocar mais recursos. O nome do secretário será avaliado”, afirmou o prefeito.

Comunidade esportiva

A comunidade esportiva, de todas as modalidades, lotou o auditório da prefeitura para a solenidade.