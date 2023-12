VÍDEO: abalada, jornalista acreana revela que filha de 15 anos foi espancada até ficar inconsciente

Após divulgar com exclusividade para a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, o desaparecimento de sua filha de 15 anos, Gabriele de Almeida Rodrigues, a jornalista acreana, Kely Almeida, usou suas redes sociais para se pronunciar detalhadamente sobre o caso. Visivelmente abalada, a jornalista que é natural do município de Brasiléia, gravou vários vídeos explicando toda sua história com seu ex-marido, e também como seus filhos foram embora do Acre em busca de melhor qualidade nos estudos.

Em meio às lágrimas, Kely revelou que sua filha de 15 anos foi espancada até ficar desmaiada em uma rua de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Sem muitos detalhes sobre o ocorrido, a jornalista contou que o acontecido desencadeou uma briga ferrenha com seu ex-companheiro, que pediu que ela ficasse com a filha. “Recebi uma ligação da avó da minha filha, dizendo que ela tinha sido espancada numa rua, que ficou desmaiada, inconsciente”, comentou.

Entenda o caso: No dia do aniversário de 15 anos, filha de jornalista acreana desaparece em SC e família vive drama

A jornalista mencionou suas dificuldades financeiras em Manaus, porém não hesitou em ter a filha de volta e já aguardava o retorno dela. Nesta quinta-feira (28) foi surpreendida com a notícia do desaparecimento.

“Passaram esses dias e eu não tive notícias, achei que estava tudo tranquilo, tinha ficado tudo bem, e aí hoje ele me liga dizendo que minha filha está desaparecida desde o dia 18. Ou seja, ele não me contou; era para ele ter me contado com 24h que ela sumiu, ele veio me contar somente agora. Não sei se é porque ele ficou desesperado, nem pensou em me ligar, mas não sei o que passou na cabeça dele; a gente nunca sabe como pode reagir numa situação dessa, né?!”, contou a jornalista em meio a lágrimas.

Veja o vídeo:

Kely ainda mencionou que seu ex-companheiro já tomou todas as medidas possíveis e que o caso já está sendo investigado pela polícia de Santa Catarina. Quem souber de notícias sobre a adolescente Gabriele de Almeida Rodrigues, entre em contato pelos números (68) 992462778 / (93) 991425161.