No dia aniversário de 15 anos, filha de jornalista acreana desaparece em SC e família vive drama

Na manhã desta quinta-feira (28), a jornalista acreana Kely Almeida procurou a coluna Douglas Richer do portal ContilNet para relatar o drama e a aflição que vive com o desaparecimento de sua filha de 15 anos, Gabriele de Almeida Rodrigues.

De acordo com a jornalista, a filha e o irmão residem com o pai, que recentemente se mudou para Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Ambos o acompanharam para melhorar a qualidade dos estudos. “Pensando no melhor para meus filhos, eu aceitei. Vi fotos deles estudando, estava muito feliz e despreocupada”, contou Kely ao ContilNet.

Segundo a jornalista, o casal de filhos chegou a morar com ela, mas foi viver com o pai também por questões financeiras. Kely explicou que os filhos têm melhor qualidade de vida em SC, mas ela sempre ajudou no que pôde.

Em conversa com este colunista, Kely explicou que a filha estava prestes a vir morar com ela em Manaus, onde a jornalista reside atualmente. No entanto, na manhã desta quinta-feira (28), Kely foi surpreendida com a notícia do desaparecimento da filha. De acordo com a jornalista acreana, o pai da filha informou que desde o dia 18 de dezembro a adolescente está desaparecida. “Hoje ele me ligou e me contou que desde o dia 18 de dezembro, minha filha está desaparecida”, disse Kelly bastante abalada com a situação.

Ao ContilNet, a jornalista forneceu algumas imagens que mostram a adolescente saindo de um carro de aplicativo e, em outro momento, caminhando pela calçada próximo a um restaurante. “As únicas imagens que o pai dela conseguiu mostram ela saindo de um carro de aplicativo e seguindo em frente. Só que o restante das imagens está com a polícia. Não passaram para o meu ex-marido. Ela sumiu no dia do aniversário dela, em 18 de dezembro, quando completou 15 anos”, contou ao ContilNet.

Veja os vídeos:

Ainda em conversa com este colunista, a jornalista fez um apelo e pede aos acreanos que residem em Balneário Camboriú que ajudem na divulgação para que possa ter notícias sobre o paradeiro da filha. “Eu não conheço ninguém de Balneário Camboriú, mas pode ser que alguém conheça, tenha parente, tenha alguém influente que possa me ajudar na divulgação ou me colocar em grupos, me dar dicas de onde procurar. Eu só preciso de luz. Eu não sei o que vou fazer, mas vou fazer alguma coisa; o que não posso é ficar parada”, desabafou a acreana.

De acordo com a jornalista, ocaso já está sendo investigado pela polícia do Santa Catarina. Quem souber de notícias sobre a adolescente Gabriele de Almeida Rodrigues, entre em contato pelos números (68) 992462778 / (93) 991425161.

Veja fotos cedidas para essa coluna: