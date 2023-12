VÍDEO: apoiador de Mazinho aparece de saia para cumprir promessa e leva ‘paulada’ de vereador

Um acontecimento inusitado marcou a cidade de Sena Madureira, no interior do Acre, nesta terça-feira (19) quando um trio de moradores – incluindo o vereador Denis Araújo – decidiram brincar com uma promessa polêmica feita pelo prefeito Mazinho Serafim. A promessa, realizada à época em que o governador Gladson Cameli anunciou a construção de uma ponte para o 2º distrito da região, envolvia o prefeito vestir uma saia para atravessar a estrutura, em uma crítica direta ao chefe do Executivo estadual.

O vídeo, que rapidamente se tornou viral nas redes sociais, mostra os moradores admirando a recém-inaugurada Ponte Padre Paolino Baldassari, em homenagem ao religioso que deixou sua marca na cidade. Os elogios se dirigem ao governador Gladson Cameli, que foi reconhecido pelos moradores por cumprir a promessa de construir a ponte tão aguardada.

No entanto, a atenção se volta para a reviravolta humorística quando os moradores relembram a promessa de Mazinho Serafim. Um dos participantes do vídeo, visivelmente descontraído, surge vestindo uma saia, declarando que não permitiria que o prefeito passasse pela situação constrangedora. O momento é repleto de risadas e descontração, conforme se pode observar nos comentários entusiasmados que se multiplicaram nas redes sociais.

