VÍDEO: Gleici Damasceno volta à Baixada da Sobral, faz publicação misteriosa e revela Réveillon no Acre

Gleici Damasceno curtiu o Natal no Acre e já anunciou que deve passar também o Réveillon em seu estado natal. Após ser questionada por um seguidor, a acreana revelou que provavelmente comemorará a chegada de 2024 no Acre. ‘Vou ver o que vou fazer por aqui, talvez eu vá para uma igreja, talvez eu vá para a aldeia, não sei, mas estou muito de boa, muito tranquila’, comentou a atriz.

Veja o vídeo:

Na tarde desta quinta-feira (28), a atriz acreana voltou ao bairro onde morava na periferia de Rio Branco, à Baixada da Sobral, e compartilhou uma foto com uma mensagem enigmática ao lado do político Ney Amorim. “Filhos da Baixada da Sobral ” e “Coisa boa vindo aí, foram as legendas usadas pela campeã do BBB da Globo.

Veja a foto: