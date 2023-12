Vídeo: Ratinho tem reação inusitada ao ser beijado por Tirulipa

O humorista Tirulipa roubou a cena durante o evento de lançamento da grade do SBT para 2024 ao roubar um selinho do Ratinho. A reação do apresentador com o gesto inesperado chamou a atenção da web, já que ele foi flagrado saindo do palco limpando a boca.

Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver Tirulipa vestido de paquita, entrevistando Ratinho. Instantes depois, o humorista rouba um selinho do apresentador, que limpa a boca várias vezes e resmunga sobre o ocorrido. A cena viralizou nas redes sociais e recebeu inúmeros comentários. “Que aleatório”, escreveu uma pessoa. Outro usuário comentou: “Ratinho quase morre”. Um terceiro ainda ressaltou que foi falta de respeito. “Tem todo razão de ficar bravo”. Embora Ratinho tenha ficado desconfortável, o ocorrido não passou de uma brincadeira. Assista ao vídeo neste link .