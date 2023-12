Virginia chega de surpresa a hotel em que Zé Felipe está hospedado e web cita climão

A influenciadora digital e empresária afirmou ter ficado brava com a reação do marido, enquanto internautas apontaram, nos comentários da publicação, um possível climão.

“Galera, confesso que fiquei brava com a reação do Zé, ele ficou com essa cara do vídeo por 15 minutos ou mais. Mas foi mara[vilhoso], te amo @zefelipecantor! Foi tudo incrível e eu estava com saudade de ir em um show seu. Galera de Itiquira, valeu pelo carinho”, legendou.

Nos comentários, os apontamentos dos internautas. “Para mim a Virginia foi atrás dele por ciúmes e não para fazer surpresa. Escuta só”, disparou uma seguidora. “Se o Zé algum dia pensou em aprontar, não vai pensar mais”, riu outra.

Alguns internautas chegaram a comentar sobre uma suposta escondida de celular. “É impressão minha ou ele escondeu o celular?”, questionou uma fã. “Parece que ele tá escondendo algo no celular, chega escondeu no final”, comentou outra.

Em contrapartida, alguns internautas entenderam a reação do sertanejo. “A galera viaja demais! Ele ficou surpreso, porque a surpresa foi bem feita… O @zefelipecantor é mais lento mesmo, e eu acho isso massa… E ele estava associando tudo aquilo que estava acontecendo!”, disse uma seguidora.