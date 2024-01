Acidente entre carro e moto deixa dois com pernas quebradas na zona rural de Rio Branco

O acidente ocorreu na tarde deste sábado (20), no Ramal do Milton, logo após a balsa do Riozinho do Rola, zona rural de Rio Branco (AC).

Segundo informações obtidas pela equipe do ContilNet, dois jovens identificados como Jesus Almeida Rodrigues de 24 anos e Railan da Conceição Lima, de 17 anos, participavam de uma bebedeira entre amigos, quando em certo momento a bebida teria acabado. Então, os amigos resolveram pegar uma moto tipo Honda Tornado de cor preta e comprar bebidas.

Ao trafegar pelo ramal muito escorregadio, a moto conduzida por Railan de 17 anos, perdeu o controle em uma curva e, nesse momento, uma camionete de cor branca transitava em sentido contrário e bateu frontalmente com a motocicleta.

O impacto foi tão forte que tanto o condutor, quanto o garupa, caíram bruscamente no solo.

Foram momentos de desespero, pois o ramal, muito escorregadio por conta das chuvas, não dava acesso para o socorro. Um pecuarista apareceu na cena do acidente e transferiu os dois jovens para a carroceria de uma camionete Hilux, de cor prata e seguiu até chegar na Vila Manoel Marques, situada no km 14 da rodovia Transacreana.

No trajeto, o serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) foi informado e uma ambulância de suporte básico se deslocou até a Vila para ficar aguardando a chegada das vítimas, já que o veículo não tinha condições de entrar no ramal escorregadio.

Os socorristas prestaram todos os atendimentos e encaminharam Jesus e Railan para o Pronto Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Railan, que conduzia a moto teve uma fratura no Joelho e fêmur direito, e algumas escoriações pelo corpo. Já Jesus, teve duas fraturas de fêmur e tíbia da perna direita e algumas escoriações pelo corpo.

Os dois, no entanto, estavam lúcidos e orientados; Eles deverão passar por novas avaliações pela equipe médica plantonista do setor de trauma do Pronto Socorro de Rio Branco