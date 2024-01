Andressa Urach revela que vai realizar seu fetiche mais chocante

Polêmica, Andressa Urach bateu um papo exclusivo com a coluna Fábia Oliveira e deu detalhes dos seu trabalho, que agora está restrito a produzir conteúdos adultos para as plataformas de 18+, como Privacy e OnlyFans. Para esta jornalista, a ex-Miss Bumbum contou qual será seu próximo projeto: uma cena transando com dois homens e outra com três. “Acho que vai ser o [conteúdo] mais chocante que já fiz”, disse com exclusividade.

“Eu gosto sim de escandalizar, mas nesse caso eu tinha fetiche mesmo. Vou gravar com dois homens e depois com três homens. Vou realizar meus fetiches. Acho que vai ser o mais chocante que já fiz”, frisou ao ser questionada se suas produções eram fantasias sexuais ou apenar para criar engajamento. A modelo já fez vídeo transando com um anão, com um cadeirante e com uma mulher, chocando fãs, seguidores e os internautas mais conservadores.

O primogênito de Andressa, Arthur Urach, é quem grava mãe durante os atos e, por conta disso, uma vidente chegou a prever que a loira engravidaria do próprio filho. “Achei um absurdo e já até falei com meu advogado para processar essa mulher. Meu filho é meu funcionário! Ele trabalha comigo. Ele é meu câmera, recebe por isso. Não existe nada além de trabalho!”, garantiu.

Arthur já declarou que pra ele, ver a genitora transando é normal e que, além das especulações, durante as cenas tudo é pensado e planejado. “Eu sou atriz. Fiz teatro para isso! Tenho até DRT. Para mim é trabalho”, ressaltou numa outra ocasião, ao esclarecer que não se intimida em ter relações sexuais na frente do filho mais velho.

Recentemente, Andressa anunciou que em 4 anos pretende se “aposentar” de vez. A moça, que foi evangélica e largou a igreja para voltar a se prostituir, informou que largou a vida de acompanhante, para se dedicar apenas aos sites para maiores. A musa falou que ganhou R$ 500 mil em apenas 23 dias e, pelo feito, ganhou um troféu de um de “campeã em tempo recorde”, por ser umas das meninas que mais ganhou grana nesse espaço de tempo no Privacy.

“Sim, pretendo [me aposentar], pois o dinheiro que eu ganho invisto em imóveis baratos para alugar, o que me gera renda e também aplico em outros projetos para que eu possa me aposentar. Eu coloquei essa meta de 4 anos, mas eu mudo bastante de ideia, então não posso afirmar [de fato] que vou parar”, ponderou.

Sobre sua relação com a igreja, Urach preferiu não responder, alegando que é um tema que ainda a magoa: “Eu não gosto de falar sobre a igreja esse assunto me faz muito mal”. Mas, ao ser perguntada se acha que sua profissão é pecado, Andressa foi categórica: “Tudo que não vem da fé é pecado. E quem perdoa pecados é Jesus. Eu creio em Jesus e acredito na salvação da minha alma, pois a salvação é um presente de Deus e Deus não tira presente de ninguém”.

Andressa Urach encerrou destacando que tem livre-arbítrio para ser quem quiser e trabalhar com o que bem entender. “Eu não ligo para esses religiosos que falam que vou para o inferno, mais fácil eles irem pelos julgamentos deles. Não faço mal a ninguém! E [sobre o] meu trabalho eu sou livre pra fazer o que bem entendo! Ninguém paga minhas contas. Nos dias que mais precisei, ninguém estava lá para ajudar e no julgamento da minha alma, sou eu que vou prestar contas a Deus pelos meus atos. Então estou em Paz com Deus”, finalizou.

“Com ou sem vontade, a gente faz”

Andressa Urach levantou mais uma polêmica nesta segunda-feira (15/1), depois dar uma declaração sobre como busca disposição para produzir conteúdo adulto. A ex-Miss Bumbum é recordista em faturar em sites para maiores de 18 anos, como o Privacy e OnlyFans. “Com ou sem vontade, a gente faz”, disse.

“Não é fácil, estou bem cansada. A gente teve gravação todos os dias, hoje gravei também. Mas é trabalho. Você faz o que tem que ser feito. Com ou sem vontade, você faz. É o resultado que você quer encontrar. Você coloca todas as suas forças nisso, que no final dá tudo certo”, completou.

Andressa ainda destacou como a família reage ao seu trabalho. “Fui muito criticada, ofendida. Falaram coisas horríveis para mim. Mas não ligo para a opinião dessas pessoas, até porque nos momentos em que mais precisei, não pude contar com elas. A opinião de qualquer pessoa não vale de nada. Quando a gente está no fundo do poço, está sozinho. É só Deus para ajudar. Não ligo para a opinião de absolutamente ninguém”, concluiu.