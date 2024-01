Jandira Martini, que morreu nesta terça-feira (30/1) aos 78 anos, em decorrência de um câncer no pulmão, estava afastada das novelas. Antes do seu falecimento, a atriz havia tomado a decisão de diminuir a carga de gravações para investir no teatro, escrevendo trabalhos mais curtos.

Em 2017, Jandira foi convidada para retornar às tramas em A Força do Querer, da Globo, mas preferiu não aceitar. No mesmo ano, ela assinou a peça O Velho. E entre 2019 e 2021 Martini atuou em séries e filmes. A notícia do falecimento foi confirmada por Marcos Caruso, grande amigo de Jandira. “Jandira Martini, minha maior amiga e prova de que os opostos se atraem e se completam”, escreveu o ator nas redes socias. E completou: “Juntos escrevemos peças, roteiros de cinema, séries e novelas. Minha grande confidente, conselheira e responsável pelas minhas maiores gargalhadas. Minha mestra. Sabe quando você passa pela escola na qual você estudou e vê que o prédio foi demolido? Assim me sinto com a sua partida”. Nos comentários, fãs lamentaram a morte da atriz. “Que tristeza!!! Vai fazer muita falta. Meus sentimentos”, escreveu um admirador da artista. “Que triste! A primeira novela que vi dela foi Ana Raio e Zé Trovão”, recordou uma internauta. “Ah não! Grande perda. Sinto muito”, comentou outra pessoa. “Meus sentimentos. Adorava ela… Principalmente na novela O Clone”, elogiou mais uma seguidora. Famosos também se pronunciaram. “Meus sentimentos. Grande atriz”, escreveu Andréa Sorvetão. “O quê?? A Jandira Martini??? Meu Deus, quanta tristeza. Meu Deus”, assustou-se Marisa Orth. “Nossa, que triste!!! Sua parceira, sinto muito. Um abraço bem carinhoso em você”, assinalou Regiane Alves.