ETA II: captação de água é restabelecida em menos de 12 horas após desabamento; veja vídeo

Parte da estrutura da Estação de Tratamento de Água II (ETA II), localizada na Via Verde, desabou no final da manhã desta quarta-feira (24), comprometendo o abastecimento de água em diversos bairros de Rio Branco. A ETA II é responsável por atender mais de 60% da população da capital acreana, abastecendo bairros como Segundo Distrito, Calafate, Sobral, Tangará, Universitário, Tucumã, Joafra e Rui Lino.

A situação levou o prefeito Tião Bocalom a pedir para a população economizar água enquanto equipes da SAERB mobilizavam-se para iniciar reparos emergenciais. A situação mostrou a vulnerabilidade da infraestrutura local em relação às condições naturais adversas, como a erosão do solo provocada pelas enchentes recentes. Enoque Pereira, presidente do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), enfatizou que o desabamento ocorreu devido à movimentação do solo já fragilizado, agravado pelo rápido fluxo do Rio Acre.

Apesar dos desafios, a equipe da SAERB conseguiu restabelecer a captação de água em menos de 12 horas após o incidente, uma resposta rápida que foi elogiada pelo prefeito Bocalom em suas redes sociais: “Religamos a captação em menos de 12 horas. Turma guerreira da SAERB!”, destacou.

Enquanto a infraestrutura local precisa ser reforçada para lidar com fenômenos naturais, como a erosão do solo causada por enchentes, os esforços emergenciais estão em andamento.

Autoridades estaduais e municipais estão concentradas em buscar soluções de longo prazo para fortalecer a infraestrutura hídrica da cidade, garantindo a segurança e o abastecimento contínuo de água para toda a população de Rio Branco.

