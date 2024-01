Bi? Sidney Magal abre o jogo sobre ter vivido romance com outro homem; vídeo

Sidney Magal abriu o coração sobre a chegada dos 73 anos, completados nesta segunda-feira (19). O cantor, considerado um dos grandes ícones da música brasileira, refletiu sobre a vida pessoal e como lida com a questão da sexualidade.

Em entrevista ao jornal Extra, o músico, que atualmente é casado com Magali West há mais de 40 anos, confessou que não se sente mais atraente há um bom tempo. “Desde os 60, eu não me acho mais desejável, apesar de muito bem casado. Mas a época dos arrepios com elogios e olhares já passou. Não me arrepio mais com facilidade. Os valores são outros”, iniciou.

Bem seguro de sua sexualidade, Sidney Magal sugeriu que as pessoas sejam bissexuais, e revelou sobre já ter vivido romance com pessoas do mesmo sexo: “Eu acho que todos podemos ser tudo, com respeito. Sempre acreditei que todos somos bissexuais, apesar da resistência machista. Nunca me relacionei com homens, mas já os desejei. De repente, se tivesse uma tendência maior, eu teria ficado com pessoas do mesmo sexo”, disse.

Sincero, o cantor admitiu que poderia facilmente ser uma drag queen, e destacou a liberdade. “Assisto aos programas da RuPaul e da Xuxa, com drag queens, e fico embasbacado. Eu poderia ser uma drag! É tanta beleza artística! Todos podemos ser tudo. Só não aceito vulgaridade. Disso, sempre tive repulsa”, pontuou.