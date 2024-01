Casal de papagaios com 30 anos é furtado e família aciona polícia: ‘Lourival e Rosa são muito queridos’

A Polícia Civil do Acre está às voltas nos últimos dias com uma investigação inusitada: localizar um casal de papagaios, com idade estimada em 30 anos, que foi roubado de uma residência na rua Francisco Furtado, no bairro do Bosque, em Rio Branco. Os animais atendem pelos nomes de Lourival e Rosa e pertencem à aposentada Erolina Fernandes e seus familiares.

Dóceis e falantes, o casal de papagaios era a alegria da casa de Erolina. “A Rosa falava muito e até cantava. O Lourival só sabia fazer zoada, mas eram muito queridos por nossa família”, disse ao ContilNet uma irmã de dona Erolina.

O furto ocorreu de quarta para a última quinta-feira. O ladrão pulou o muro da residência e pegou os animais com gaiola e tudo. Eles passavam os dias nas árvores do quintal e só iam para a gaiola para comer a ração e dormirem.

Os animais eram criados na residência com autorização do Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis), devidamente registrados desde a década de 1990.

A família proprietária dos animais não tem suspeitos da autoria do crime e oferece recompensa por informações que possam levar só paradeiro de Lourival e Rosa.