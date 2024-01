Ciclista embriagado é atropelado por carro e vai parar no PS de Rio Branco

Um acidente foi registrado na noite desta segunda-feira (15) no bairro Recanto dos Buritis, no segundo distrito de Rio Branco (AC). Um ciclista, ainda não identificado, foi atropelado por um veículo Volkswagen Gol branco na Travessa Coelho.

De acordo com relatos, o homem pedalava pelo local quando, de maneira inesperada, se jogou à frente do carro que adentrava o bairro. O impacto resultou em uma colisão frontal, deixando o ciclista gravemente ferido.

O condutor do veículo agiu rapidamente, parando imediatamente e acionando o SAMU para prestar socorro. Inicialmente, uma viatura de suporte básico chegou ao local, oferecendo os primeiros cuidados. Contudo, diante da gravidade dos ferimentos, foi solicitada a presença de uma ambulância de suporte avançado.

Os paramédicos, ao chegarem, realizaram os procedimentos necessários, estabilizando a vítima. O ciclista foi então encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, com uma fratura grave na perna direita, que pode resultar em amputação. Além disso, ele sofreu fratura na mão direita e diversos cortes na cabeça.

No Pronto-Socorro, a equipe médica plantonista do trauma realizará uma avaliação detalhada para determinar a necessidade de amputação da perna. O estado de saúde do ciclista permanece em observação.

O condutor do veículo, que permaneceu no local durante todo o atendimento, prestou todas as informações às autoridades policiais e, posteriormente, foi liberado.