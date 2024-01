Com quase R$ 30 mil em prêmios, Prefeitura publica edital do concurso da realeza e blocos do Carnaval

Na edição do Diário Oficial do Acre desta quarta-feira (31), a Prefeitura de Rio Branco publicou os editais do concurso dos blocos e da escolha da realeza do Carnaval 2024, que acontece de 9 a 13 de fevereiro.

Os interessados em participar do presente Edital poderão obter informações por meio do site www.riobranco.ac.gov.br ou na Fundação Garibaldi Brasil.

A premiação para os desfiles dos blocos será de quase R$ 20 mil no total. Para concorrer, é necessário cumprir alguns requisitos, como ter no mínimo 20 ritmistas e 50 brincantes (incluindo todos os integrantes). Além de:

– Comissão de Frente no mínimo 08 pessoas;

– Alegoria: no mínimo 01 alegoria;

– Rainha de Bateria;

– Porta Estandarte/Bandeira

Os Blocos vencedores receberão Premiação conforme descrito abaixo:

– 1º lugar: R$ 6.000,00 (seis mil reais) + troféu;

– 2º lugar: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) + troféu;

– 3º lugar: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) + troféu;

– 4º lugar: R$ 3.000,00 (três mil reais) + troféu;

– 5° lugar: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) + troféus;

Já para o concurso da realeza, as inscrições também acontecem da mesma forma que a dos blocos carnavalescos. As categorias são: Rainha do Carnaval 2024, Rainha Gay do Carnaval 2024, Rainha Trans do Carnaval 2024 e Rei Momo do Carnaval 2024.

Os (as) classificados (as) receberão os seguintes prêmios:

a) 1º lugar – R$ 4.000,00 (quatro mil reais) + troféu;

b) 2º lugar – R$ 2.500,00 (dois mil e quietos reais) + troféu;

c) 3º lugar – R$ 1.500,00 (mil e quietos reais) + troféu.

Veja o edital completo: