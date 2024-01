Concurso Unificado: confira as áreas com mais inscrições até agora

Bloco 1 – Infraestrutura, exatas e engenharias: 7.788 inscritos

Bloco 2 – Tecnologia, dados e informação: 7.476

Bloco 3 – Ambiental, agrário e biológicas: 7.682

Bloco 4 – Trabalho e saúde do servidor: 31.671

Bloco 5 – Educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos: 27.422

Bloco 6 – Setores econômicos e regulação: 6.611

Bloco 7 – Gestão governamental e administração pública: 36.177

Bloco 8 – Nível intermediário: 93.453

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos prevê que o certame receba mais de 3 milhões de cadastros. O concurso selecionará 6.640 servidores para 21 órgãos públicos federais. A aplicação das provas está prevista para 5 de maio, em dois turnos: pela manhã e à tarde.

Inscrições

Para se inscrever, os candidatos terão de acessar as contas individuais, por meio da plataforma do governo federal (Gov.br). Assim, quem ainda não têm cadastro no site, precisam criá-lo. Vale destacar que serão aceitos todos os níveis de conta: ouro, prata e bronze.

As inscrições deverão ser feitas pela internet, no seguinte endereço: gov.br/gestao/pt-br/concursonacional. Nessa etapa, será possível escolher as carreiras de interesse, que estarão divididas entre oito blocos temáticos. Cada um reúne aquelas mais semelhantes entre si.

Apesar de poder se inscrever em só um bloco temático, o candidato terá a opção de escolher quantos cargos quiser disputar. A mudança estará disponível até o fim do período de inscrições.

Confira o calendário: