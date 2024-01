Diretoria o Humaitá muda programação e treinos iniciam na segunda

A diretoria do Humaitá alterou a programação e o início dos treinamentos visando as competições da temporada de 2024 serão iniciados na segunda, 8, a partir das 15 horas, no campo do Airton, localizado na estrada entre Rio Branco e Senador Guiomard.

“Não teremos o grupo completo, mas vamos iniciar a nossa preparação com os atletas caseiros. Tínhamos programado para começar no dia 15 e mudamos porque ficaria pouco tempo de preparação”, explicou o técnico Kinho Brito.

Tião deixa o Humaitá

O goleiro Tião estava acertado com Humaitá. Contudo, o atleta recebeu uma proposta da Tuna Luso, do Pará, e resolveu deixar o Tourão.

A diretoria do Humaitá trabalhou com agilidade e fechou a contratação do goleiro Matheus, ex-Independência.

No dia 24

O Humaitá estreia no Campeonato Estadual no dia 24 de fevereiro contra o São Francisco. Na Copa Verde, o adversário do Tourão será o Trem, do Amapá.