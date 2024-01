Exclusivo: ao ContilNet, empresária confirma show de Joelma e revela data; veja detalhes

O show da rainha do Calypso, Joelma, foi anunciado em Porto Velho, Rondônia. A dona do hit ‘Voando pro Pará’ teve sua apresentação confirmada pela LG Produções e Eventos. A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, entrevistou a empresária Lohanna Gutiergue, responsável pela empresa que está trazendo o show de Joelma para Porto Velho. Fã de Joelma, a empresária contou sobre seu carinho pela artista, que já contrata pela segunda vez.

“Tenho uma história muito linda, uma história de superação e motivação para os fãs da Joelma. Dezoito anos atrás, eu, fã da Joelma mesmo, como você sabe, fugi da minha cidade, Pauini, no Amazonas, para assistir ao show dela em Rio Branco. Passei dois dias de barco, parei em Boca e pegamos um táxi lá, eu e umas amigas minhas, sem dinheiro, na esperança de que quando chegasse lá, alguém pagasse meu ingresso, né? Amigo, quando cheguei lá, não tinha mais nem ingresso para vender. Não pude assistir ao show, né? Sofri muito, fiquei rodada, praticamente numa cidade que nem conhecia, e daquele dia em diante, prometi para mim mesma que não só assistiria ao show da Joelma, mas um dia realizaria o show dela”, contou.

A empresária disse que a experiência resultou na abertura de sua empresa, que hoje é referência na contratação de shows e realização de eventos. “Eu tinha 17 anos nessa época e, quando completei 22 anos, abri minha empresa, a LG Produções e Eventos. Comecei a fazer shows, eventos, e fiz muitos, entre eles Naiara Azevedo, Antônio Gabriel, Pedro Paulo e Alex, Jerry Smith, Marcynho Sensação, Rick e Renner, Loubet, rodeios e réveillons. Realizei o sonho de trazer a Joelma na turnê do ano de 2022. Agora, de novo. Vamos realizar de novo, só que dessa vez não está cotada a turnê. Não tem turnê, comprei o show diretamente aqui para Porto Velho. Não sei se o Ricardo vai colocar em outra cidade, mas a princípio, só Porto Velho”.

“Quero dizer às pessoas que nunca desistam dos seus sonhos. Nunca, custe o que custar, o tempo que passar. Essa foto minha na capa aqui, estou contando essa história. E hoje, depois de dezoito anos, estou realizando meu sonho de contratar a sua turnê como contratante, além de ser sua fã”.

Em conversa com este colunista, a empresária comentou que está preparando uma super promoção para quem vier assistir ao show de outros estados. De acordo com a empresária, caravanas do Acre, dos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, já anunciaram sua ida ao evento. Lohanna Gutiergue também revelou que o show de Joelma está confirmado para o dia 4 de maio na casa de shows Talismã 21. Segundo a empresária, além de Joelma, outras bandas locais irão participar do evento.

Para entrar no clima, a coluna separou alguns hits de Joelma. Aperte o play!