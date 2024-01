Feijoada do Theodoro completa 25 anos e abre alas para o Carnaval do Acre

Uma das personalidades mais populares e conhecidas no jornalismo acreano é Luiz Theodoro. Há 35 anos no colunismo social, Luiz Theodoro é marca registrada nos eventos de Rio Branco e do Acre. Um dos seus principais eventos é a Feijoada do Theodoro, que este ano abre o carnaval do Acre e completa 25 anos.

Em conversa com a coluna Douglas Richer, do ContilNet, Luiz Theodoro confirmou que o evento deste ano acontece no Quintal dos Brothers com grandes atrações: “Estou numa correria, vamos lançar o primeiro grito do carnaval acreano. No palco da feijoada terá Samba Brothers, Bruno Damasceno e Edil”, contou ao ContilNet.

O colunista ainda comentou que os ingressos disponíveis estão à venda na loja Íris Tavares e Quintal dos Brothers. Theodoro já antecipou para a coluna Douglas Richer que, após a feijoada, embarca para o Rio de Janeiro para curtir o Carnaval carioca.