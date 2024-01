Filho mata pai para defender a mãe de agressões; veja o caso

Um jovem, de 23 anos, foi preso após matar o pai para defender a mãe de agressões. O caso ocorreu na madrugada dessa segunda-feira (15/1), no Bairro Cohab, em Recreio, Minas Gerais.

Conforme informações no Registro de Eventos de Defesa Social, divulgadas pela Polícia Militar (PM), a motivação do crime aparece como “legitima defesa de terceiros” e “discussão familiar”. Segundo declaração do próprio suspeito à PM, a vítima, de 54 anos, teria chegado em casa alcoolizada e feito uma série de ameaças.

Filho tentou apaziguar pai

Ainda de acordo com o relato, a briga passou a ganhar proporções físicas. Neste momento, o jovem teria tentado apaziguar a situação, o que não teria surtido efeito. Diante disso, o filho pegou uma faca para defender a mãe e atingiu o pai, que foi a óbito no local.