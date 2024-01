Governo começa a pagar prêmio de R$ 1,1 milhão a Mestres da Cultura Popular do Acre

O governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), publicou nesta sexta-feira, 19, no Diário Oficial do Estado, a lista dos 44 contemplados com o Prêmio Mestres da Cultura Popular, que destina R$ 1,1 milhão a mestres e mestras por meio da Lei Paulo Gustavo (LPG). Os recursos são do governo federal, via Fundo Nacional de Cultura (FNC) e Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

O presidente da FEM, Minoru Kinpara, fala da satisfação em finalizar mais esse processo de liberação de recursos para apoio do setor cultural: “A partir de segunda-feira, dia 22, começamos os pagamentos para os mestres e mestras que apresentaram toda a documentação exigida no edital. Estamos felizes em dar continuidade a esses instrumentos de fomento e incentivo à nossa cultura”.

Kinpara lembra que os demais editais, que estão em processo de finalização, terão os recursos liberados até fevereiro.

São quase R$ 20 milhões para execução de projetos de fazedores de cultura, configurando-se no maior investimento da história do setor cultural do Acre. A lista dos contemplados também estará presente no portal da FEM, por meio do endereço www.femcultura.ac.gov.br.