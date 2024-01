Governo divulga calendário de mais de 20 festivais indígenas no Acre para 2024; confira

O governo do Acre divulgou nesta quinta-feira (18) uma lista de 23 festivais indígenas que devem ser inseridos no calendário de evento do estado neste ano de 2024. Os meses de julho e agosto terão o maior número de eventos.

Os festivais serão realizados em nove municípios acreanos, com foco na preservação ambiental e no reforço da identidade cultural dos povos originários da região.

Entre as cidades acreanas que sediarão as festividades, estão Porto Walter, Assis Brasil, Marechal Thaumaturgo, Feijó, Tarauacá, Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul , Jordão e Santa Rosa do Purus.

Confira o calendário dos eventos que acontecerão durante todo o ano:

Janeiro

– Festival Indígena Kãda Shawã Kaya, do Povo Arara na TI do Igarapé Humaitá, em Porto Walter: de 27 a 29 de janeiro;

Abril

– I Festival Indígena dos Povos Jaminawa e Manchineri da TI Mamoadate, em Assis Brasil: de 19 a 21 de abril;

Junho

– Festival Indígena Nuke Feya Xarahu, do Povo Huni Kui da TI Katukina/Kaninawa, em Feijó: de 20 a 22 de junho;

– Festival Indígena do Povo Ashaninka, comunidade Apiwtxa, da TI Kampa do Rio Amônia, em Marechal Thaumaturgo: de 21 a 25 de junho;

Julho

-Festival Indígena Katxanawa Hô Hô Ika do Povo Huni Kui da TI Katukinaw/Kaninawa, em Feijó: de 6 a 7 de julho;

-III Festival Indígena do Povo Huni Kui da TI Igarapé do Caucho, em Tarauacá: de 10 a 16 de julho;

-VI Festival Indígena Atsa Puyanawa do Povo Puyanawa, em Mâncio Lima: de 18 a 22 de julho;

-XIX Festival Indígena Matxo Noke Noi do Povo Noke Koi da TI Campinas/Katukina, em Cruzeiro do Sul: de 27 a 30 de julho;

-Festival Indígena Mariri Yawanawá do Povo Yawanawá da TI Rio Gregório, em Tarauacá: de 27 a 31 de julho;

Agosto

-Festival Indígena Mawa Isã Keneya do Povo Huni Kui da TI Colônia 27, em Tarauacá: de 20 a 26 de agosto;

-Festival Indígena Inu Vake do Povo Nukini, em Mâncio Lima: de 10 a 12 de agosto;

-Festival Indígena Nixpu Pima do Povo Huni Kui da TI Kaninawá Seringal Independência, em Jordão: de 19 a 24 de agosto;

-Festival Indígena da Aldeia Shanenawa do Povo Shanenawa da TI Katukina/Kaxinawá, em Feijó: de 20 a 25 de agosto;

-Festival Indígena Txiri do Povo Huni Kui da TI Alto Rio Purus, em Santa Rosa do Purus: De 20 a 25 de agosto;

Setembro

-Festival Indígena do Povo Huni Kui da Aldeia São Francisco da TI Katukina Kaxinawá, em Feijó: de 5 a 7 de setembro;

-Festival Indígena Mani Mutsa do Povo Huni Kui da TI Katukina/Kaxinawá, em Feijó: de 9 a 11 de setembro;

-Festival Indígena Txirinte do Povo Katukina da TI Rio Gregório, em Tarauacá: de 25 a 28 de setembro;

Outubro

-Festival Indígena Yawa do Povo Yawanawá da TI Rio Gregório, em Tarauacá: de 25 a 30 de outubro;

Novembro

-Festival Indígena Katxanawa do Povo Huni Kui da TI Alto Rio Purus, em Santa Rosa do Purus: de 15 a 20 de novembro;

Dezembro

-Festival Indígena do Povo Apolima Arara da TI Arara do Rio Amônia, em Marechal Thaumaturgo: de 5 a 7 de dezembro;

-Festival Indígena Nuku Beya do Povo Huni Kui na TI Kaxinawá da Praia do Carapanã, em Tarauacá: de 15 a 20 de dezembro;

-Festival Indígena do Povo Kuntanawa da Resex Alto Juruá, em Marechal Thaumaturgo: de 20 a 22 de dezembro;

-Festival Indígena Ikamuru Shuku Shukuwe do Povo Huni Kui da TI Kaxinawá do Baixo Rio Jordão, em Jordão: de 25 a 27 de dezembro.